30 сентября, 08:34

«Лучшее дерьмо, что у нас есть»: Евродепутаты спасут фон дер Ляйен от вотума недоверия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Те, кто публично одобряют деятельность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на самом деле недовольны её работой. Но при вынесении вотума недоверия они всё равно будут голосовать за неё, потому что альтернативы выглядят ещё хуже, сообщает издание Politico со ссылкой на евродепутатов.

«Урсула дерьмо, но это лучшее, что у нас есть», — сказал неназванный депутат Европапламента от Социалистической партии.

Этот депутат публично высказывается в пользу фон дер Ляйен. А его коллега Эрик Марквардт объяснил, что многие левые хотят перемен, но эти перемены могут привести «не в ту сторону». В Европарламенте предупреждают, что отставка фон дер Ляйен может запустить беспрецедентный кризис в ЕС, а замена ничуть не гарантирует улучшения ситуации.

Главе ЕК фон дер Ляйен грозит отставка на фоне исчезнувшей переписки с Макроном

Ранее западные СМИ писали, что Урсуле фон дер Ляйен вновь грозит вотум недоверия. А всё из-за нового скандала – главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Уже ведётся расследование, утверждает депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.

Владимир Озеров
