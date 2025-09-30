Интервидение
30 сентября, 08:49

Кафе и рестораны начали закрываться на Невском проспекте в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khomart

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге наблюдается тенденция к сокращению числа заведений общественного питания. За последнее время количество закрывшихся кафе и ресторанов там превысило число открывшихся, сообщает РБК.

Невский проспект всё больше заполоняют магазины сладостей и сувенирные лавки, число которых достигло исторического максимума за последние шесть лет, вытесняя заведения общепита. С начала 2025 года на главной улице Петербурга закрылось 11 заведений, а открылось только восемь.

Аналитики рынка недвижимости связывают это с дефицитом подходящих помещений и ограничениями, введёнными властями на размещение летних террас. Сейчас стоимость аренды квадратного метра на Невском проспекте колеблется от 6,4 до 13 тысяч рублей. При этом, из-за недостаточного спроса ставки постоянно снижаются. В основном предлагаются помещения площадью от 100 до 300 квадратных метров.

«Успех магазинов сладостей на Невском объясняется сочетанием факторов спроса: с одной стороны, туристы рассматривают такие сладости как гастрономический сувенирпрактичный и узнаваемый подарок друзьям и родственникам, а, с другой стороны, для местных жителей это может оказаться сиюминутным желанием на время прогулок по центру города», — рассказал эксперт по недвижимости Анна Лапченко.

Ранее стало известно, что киностудия «Ленфильм» перейдёт в собственность Санкт-Петербурга. Такую инициативу уже поддержал президент России Владимир Путин. Деятельность киностудии будет сосредоточена на производстве патриотических и исторических фильмов, что позволит создавать новые проекты, посвящённые героям.

