Покопаться в мусорке и пообщаться с бездомным: Названа стоимость «бомж-тура» в Тюмени

Трёхдневный «бомж-тур» для состоятельных клиентов в Тюмени будет стоить 200 тысяч рублей, сообщил организатор проекта Фёдор Цветков. По его словам, программа предусматривает полное погружение в атмосферу жизни бездомных, включая поиск одежды в мусорных контейнерах и общение с реальными людьми без определённого места жительства.

«Обязательными пунктами станут поиск «бомжатской одежды» в мусорных баках и «душевный разговор» с настоящим бездомным», — раскрыл детали собеседник URA.ru.

Он также подчеркнул, что несмотря на прописанный сценарий и участие актёров, все обстоятельства и окружение будут подлинными. Проект ориентирован исключительно на обеспеченных людей, желающих получить экстремальный опыт и новые ощущения. По замыслу авторов, это позволит клиентам переосмыслить свои ценности через контрастный опыт.

Напомним, житель Тюменской области Фёдор Цветков разработал уникальный туристический продукт — трёхдневный дауншифтинг-тур, в рамках которого обеспеченные люди смогут испытать на себе жизнь бездомного. По его словам, необычная идея уже привлекла внимание чиновников и политиков, желающих «перезагрузиться».