30 сентября, 08:47

Мужчина наступил на взрывчатку в белгородском Глотово и едва не лишился ноги

Обложка © freepik / DC Studio

В селе Глотово Белгородской области мирный житель получил травмы ноги после того, как наступил на взрывное устройство. Губернатор региона Вячеслав Гладков напомнил гражданам, что после обстрелов ВСУ и сбросов взрывных устройств с украинских дронов возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов.

«В Грайворонском округе в селе Глотово мирный житель наступил на взрывное устройство. У мужчины множественные осколочные ранения и перелом стопы, которые он получил в результате детонации. Раненый самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь», — пояснил чиновник в телеграм-канале.

Губернатор Гладков показал последствия ракетного обстрела Белгорода ВСУ
Ранее сообщалось, что ночью 30 сентября атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена над территорией Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Всё самое важное о СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

