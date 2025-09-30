Мужчина наступил на взрывчатку в белгородском Глотово и едва не лишился ноги

В селе Глотово Белгородской области мирный житель получил травмы ноги после того, как наступил на взрывное устройство. Губернатор региона Вячеслав Гладков напомнил гражданам, что после обстрелов ВСУ и сбросов взрывных устройств с украинских дронов возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов.

«В Грайворонском округе в селе Глотово мирный житель наступил на взрывное устройство. У мужчины множественные осколочные ранения и перелом стопы, которые он получил в результате детонации. Раненый самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь», — пояснил чиновник в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ночью 30 сентября атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена над территорией Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.