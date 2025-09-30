Таможенники поймали иностранца с коленными чашечками тигра и лапами медведя

На Дальнем Востоке таможенники предотвратили попытку контрабанды частей амурского тигра и медведей в Китай. Нарушитель — 55-летний иностранный гражданин — пытался вывезти дериваты в грузовом автомобиле через пункт пропуска Полтавка – Дуннин. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

На таможне остановили мужчину с частями животных. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кабине большегруза были обнаружены верхняя и нижняя челюсти амурского тигра с сохранёнными клыками и резцами, две тигриные коленные чашечки, а также десять лап медведей. Все изделия находились в свежезамороженном виде. Медвежьи лапы отправлены на экспертизу.

Мужчина признался, что приобрёл дериваты у незнакомца и осознавал ограничения на их вывоз, поэтому намеренно пытался скрыть их при пересечении границы.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей особо ценных диких животных). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей», — сказано в сообщении. Операция проводилась совместно с УФСБ России по Приморскому краю.

Амурский тигр (panthera tigris altaica) включён в Перечень особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1, 258.1 и 260.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждённый постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 978.

Медведи и тигр включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года (СИТЕС). Перемещение данной категории товаров осуществляется с представлением разрешения СИТЕС.

