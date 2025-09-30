Столтенберг поведал, как уговаривал Зеленского отказаться от занятых РФ территорий
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что пытался убедить Владимира Зеленского отказаться от претензий на утраченные украинские земли по примеру Финляндии в 1940 году. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на книгу Столтенберга «Под моим надзором», вышедшей на днях в Норвегии.
«Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», — заявил экс-генсек.
По его словам, с течением времени Зеленский и его команда стали более лояльно относиться к предложению отказаться от территориальных претензий, однако Киев потребовал в обмен на это вступление в НАТО, что якобы должно было гарантировать Украине безопасность.
Ранее в интервью Владимир Зеленский согласился с утверждением о том, что Украина далека от победы в противостоянии с РФ. При этом он возложил вину за проигрыш на западные страны, которые якобы не хотят поставлять больше оружия.
