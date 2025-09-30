Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 09:32

Столтенберг поведал, как уговаривал Зеленского отказаться от занятых РФ территорий

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Реакция Зеленского на идею отдать земли изменилась

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что пытался убедить Владимира Зеленского отказаться от претензий на утраченные украинские земли по примеру Финляндии в 1940 году. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на книгу Столтенберга «Под моим надзором», вышедшей на днях в Норвегии.

«Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», заявил экс-генсек.

По его словам, с течением времени Зеленский и его команда стали более лояльно относиться к предложению отказаться от территориальных претензий, однако Киев потребовал в обмен на это вступление в НАТО, что якобы должно было гарантировать Украине безопасность.

«Что насчёт барбекю в Крыму?» Запад ткнул Зеленского носом в его ложь о «победе» Украины
«Что насчёт барбекю в Крыму?» Запад ткнул Зеленского носом в его ложь о «победе» Украины

Ранее в интервью Владимир Зеленский согласился с утверждением о том, что Украина далека от победы в противостоянии с РФ. При этом он возложил вину за проигрыш на западные страны, которые якобы не хотят поставлять больше оружия.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Йенс Столтенберг
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar