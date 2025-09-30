Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что пытался убедить Владимира Зеленского отказаться от претензий на утраченные украинские земли по примеру Финляндии в 1940 году. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на книгу Столтенберга «Под моим надзором», вышедшей на днях в Норвегии.

«Когда я впервые намекнул на «финское решение» войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий», — заявил экс-генсек.

По его словам, с течением времени Зеленский и его команда стали более лояльно относиться к предложению отказаться от территориальных претензий, однако Киев потребовал в обмен на это вступление в НАТО, что якобы должно было гарантировать Украине безопасность.

Ранее в интервью Владимир Зеленский согласился с утверждением о том, что Украина далека от победы в противостоянии с РФ. При этом он возложил вину за проигрыш на западные страны, которые якобы не хотят поставлять больше оружия.