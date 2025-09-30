Полиция догнала беспилотное такси после опасного манёвра, но наказать никого не смогла

В калифорнийском городе Сан-Бруно патрульный офицер остановил автомобиль за неправильный разворот, но обнаружил, что за рулём никого нет — это оказалось беспилотное такси Waymo. О необычном происшествии сообщила в соцсетях полиция Сан-Бруно.

Инцидент произошёл в рамках операции по борьбе с нетрезвыми водителями. По информации ведомства, сотрудники полиции не смогли выписать штраф за незаконный манёвр, поскольку в бланках для этого нет графы «робот».

О случившемся уведомили компанию Waymo. В ответном заявлении её представители пообещали проанализировать ситуацию, заверив, что этот опыт будет использован для повышения безопасности дорожного движения, передаёт The Guardian.

Ранее были названы регионы России, в которых чаще всего нарушают ПДД. Штрафы за прошлый год получили не менее 11,8 миллиона автолюбителей. Москва и область стали лидерами: 1,16 млн нарушений в Москве и 1,14 млн — в Московской области. Республика Дагестан в этой статистике заняла третью строчку с 516 тысячами зарегистрированных проступков.