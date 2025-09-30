Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 сентября, 09:27

«‎Часть великой страны!» Балицкий поздравил запорожцев с годовщиной воссоединения с Россией

Губернатор Балицкий поздравил запорожцев с годовщиной вхождения в состав России

Запорожская область отмечает третью годовщину своего воссоединения с Россией, прожив эти годы в справедливом обществе. С соответствующим заявлением к жителям региона обратился губернатор Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Видео © Telegram / Балицкий Евгений

«В этот праздничный день желаю всем запорожцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Мы часть сильной и великой страны!» — написал Балицкий.

В своём обращении губернатор подчеркнул, что регион демонстрирует реальные результаты и значительные достижения. Он также выразил благодарность президенту Владимиру Путину и правительству за постоянную поддержку и внимание, которое позволило области занять достойное место в составе страны.

Ранее в ходе праздничного обращения по случаю присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин отметил судьбоносное решение, принятое три года назад жителями этих территорий. По его словам, посредством референдумов народ Донбасса и Новороссии чётко выразил свою волю стать частью России.

