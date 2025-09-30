Стало известно, сколько россиян смогут рассчитывать на накопительную пенсию в 2025 году

В 2025 году около 356 тысяч россиян смогут воспользоваться накопительной пенсией или получить срочные пенсионные выплаты. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пенсионные накопления — это средства, которые формируются у граждан в рамках накопительного компонента обязательного пенсионного страхования. Источниками этих денег являются часть уплачиваемого работодателем ранее единого социального налога, а впоследствии страховых взносов, добровольные взносы граждан, суммы их государственного софинансирования (для тех, кто делал добровольные взносы), средства семейного капитала, а также полученный инвестиционный доход от их инвестирования», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Социальный фонд России, по прогнозам экономиста, в 2025 году будет выплачивать накопительные пенсии 141 тысяче граждан и срочные пенсионные выплаты 46 тысячам человек. Эксперт подчеркнул, что право на получение выплат из пенсионных накоплений возникает при достижении пенсионного возраста, установленного на 2018 год: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Балынин пояснил, что размер срочной пенсионной выплаты рассчитывается путём деления общей суммы пенсионных накоплений на количество месяцев выплат, которое выбирает сам гражданин (минимум 120 месяцев). Выплаты производятся в течение выбранного периода. Размер накопительной пенсии определяется отношением пенсионных накоплений к ожидаемому периоду выплаты, который в 2025 году составляет 270 месяцев. Накопительная пенсия выплачивается пожизненно.

Эксперт подчеркнул, что если выбор между накопительной пенсией и срочной пенсионной выплатой делает сам гражданин, то единовременная выплата назначается в соответствии с законодательными требованиями. Эта выплата производится, если сумма накоплений меньше определенного значения, зависящего от прожиточного минимума.

А ранее россиянам объяснили, изменится ли размер пенсии в начале 2026 года. По словам специалиста, в январе следующего года страховые пенсии будут повышены опережающими темпами, обгоняющими уровень инфляции, и, возможно, вырастут более чем на 2 тысячи рублей.