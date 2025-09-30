Интервидение
30 сентября, 09:36

В ЦБ одобрили новый дизайн 1000-рублёвой банкноты

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Совет директоров Центробанка одобрил дизайн новой банкноты достоинством 1000 рублей, активная фаза подготовки к её анонсированию уже началась. Об этом проинформировала глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России.

«Сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идёт подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы её очень приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования», — сказала она.

Напомним, что выпуск обновлённой тысячи рублей был заморожен в прошлом году. Причиной послужила общественная дискуссия, вызванная изображением храмового здания Казанского Кремля без креста. Для консолидации различных точек зрения Банк России инициировал всенародное онлайн-голосование по выбору символов для будущей банкноты.

Ранее в ЦБ РФ приступили к созданию новой банкноты достоинством 500 рублей. Основной цвет останется сиренево-фиолетовым для удобства идентификации номинала, как и в предыдущих выпусках. Оформление будет посвящено Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — Пятигорску.

