Украинский БЭК Magura V5 с взрывчаткой нашли рыбаки у берегов Турции

В Турции рыбаки ночью нашли беспилотный морской аппарат неизвестного происхождения. Из-за подозрения, что он может быть снаряжён взрывчаткой, его отбуксировали в порт Ёроз. Находку обнаружили в районе Чаршибаши (Трабзон), сообщает Haberler.

Рыбаки изначально привязали его к своим лодкам и попытались вытянуть на берег. После сообщения об обнаружении на место прибыли сотрудники береговой охраны, и беспилотник был отбуксирован в порт Ёроз. Предварительный осмотр показал, что морской дрон мог нести взрывчатку, в связи с чем его переместили в безопасное место. Эксперты группы SAT продолжают изучение аппарата.

Есть предположение, что этот дрон может принадлежать Украине. Аппарат напоминает морские БПЛА типа Wasp и Snapper, которые были поставлены Великобританией для усиления оборонительных возможностей Киева в Чёрном море. Эти дроны были разработаны для эффективных операций против российского флота.

Ранее Life.ru рассказывал, что недавно сразу несколько БПЛА заметили над военными объектами Дании. Дроны видели, в том числе на авиабазе Каруп. Откуда конкретно прилетели беспилотники — пока неизвестно.