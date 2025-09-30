Интервидение
30 сентября, 10:15

Командир из Ахмата вступил в бой на ножах с украинским солдатом

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Командир подразделения «Ахмат» с позывным Аид рассказал о ближнем бое с военнослужащим ВСУ, которого застал врасплох при выполнении задачи в Серебрянском лесничестве. Подробности схватки он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом», — сказал Аид.

К этому его вынудила непредвиденная ситуация, когда винторез заклинил в самый критический момент, а противник оказался в нескольких метрах.

По словам командира, нейтрализовать остальных украинских военных в блиндаже удалось его сослуживцам, которые применили против них гранату.

Новости СВО. Освобождены Шандриголово и Заречное, ВСУ прикрываются жителями Константиновки, Зеленский готов заморозить бои, 30 сентября
Ранее Life.ru сообщал, что в ходе боев в Сумской области был пленён украинский военный, на теле которого обнаружена татуировка со свастикой и надписью «лучше умереть стоя». Увидев вражеский БПЛА, солдат стал на колени с мольбой о пленении. Как он позже сообщил, его подразделение понесло потери: из 21 бойца (семь групп по три человека) выжил лишь он один.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

