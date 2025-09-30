«Желаем успеха»: В Кремле поддержали план Трампа по прекращению войны в Газе

Россия приветствует инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению палестинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В России всегда поддерживают и первенствуют любые усилия… которые имеют свои цели — предотвращение той трагедии. Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развитие событий на Ближнем Востоке», — отметил представитель Кремля.

Накануне Трамп представил план из 20 пунктов по урегулированию ситуации в Газе. В документе предусмотрено немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Также в проекте говорится, что ХАМАС и другие вооружённые группировки должны отказаться от участия в управлении Газой — напрямую или косвенно.