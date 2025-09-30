Популярный блогер чуть не лишился пальца из-за умного кольца от Samsung

Умное кольцо Samsung Galaxy Ring опасно вздулось и зажало палец известного техноблогера Даниэля Ротара. Его пришлось госпитализировать. О неприятном инциденте Ротар сообщил в своём аккаунте в социальных сетях.

Умное кольцо. Фото © X / ZONEofTECH

Инцидент произошёл перед посадкой в самолёт, когда блогер заметил, что фаланга пальца начала опухать. Как выяснилось, титановый корпус гаджета не позволил увеличившейся в размерах батарее расшириться наружу, из-за чего внутри создалось сильное давление на мягкие ткани. Первоначальные попытки Даниэля освободиться при помощи воды и мыла не увенчались успехом и лишь усугубили ситуацию.

Для решения проблемы ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Медики сначала попробовали крем, но безуспешно. В итоге потребовалась госпитализация, уже в больнице ему смогли снять кольцо, используя лёд и специальную смазку. Среди возможных причин нештатной ситуации блогер думает про воздействие жаркого гавайского климата, контакт с солёной водой, несколько авиаперелётов и общее ухудшение автономности устройства в последнее время.

