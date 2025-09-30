30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Командир Центра «ВОИН», Герой России и участник программы «Время героев» Андраник Гаспарян поздравил с праздником курсантов, инструкторов и специалистов Центра.

Поздравление. Видео © Telegram / Центр «Воин»

«Три года назад миллионы жителей Донбасса и Новороссии, связанные с нами культурой, языком и верой, родственными узами, восстановили историческую справедливость и стали частью нашей великой страны. Поэтому мы с особой теплотой встречаем этот праздник единения», — сказал он.

Гаспарян подчеркнул, что Центр «ВОИН», созданный по поручению Президента России Владимира Путина, открыл филиалы во всех исторических регионах. Курсанты знают, что значит любить Родину и служить ей верой и правдой во имя мира и развития. В заключение Герой России призвал беречь друг друга и сквозь десятки поколений проносить великой наследие нашей общей Родины.

«Только вместе мы можем быть сильнее, строить планы и уверенно смотреть в будущее», — заявил командир.

