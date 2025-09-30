Интервидение
30 сентября, 12:15

Командир Центра ВОИН Гаспарян поздравил с Днём единения РФ и Новороссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kornilov

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Командир Центра «ВОИН», Герой России и участник программы «Время героев» Андраник Гаспарян поздравил с праздником курсантов, инструкторов и специалистов Центра.

Поздравление. Видео © Telegram / Центр «Воин»

«Три года назад миллионы жителей Донбасса и Новороссии, связанные с нами культурой, языком и верой, родственными узами, восстановили историческую справедливость и стали частью нашей великой страны. Поэтому мы с особой теплотой встречаем этот праздник единения», сказал он.

Гаспарян подчеркнул, что Центр «ВОИН», созданный по поручению Президента России Владимира Путина, открыл филиалы во всех исторических регионах. Курсанты знают, что значит любить Родину и служить ей верой и правдой во имя мира и развития. В заключение Герой России призвал беречь друг друга и сквозь десятки поколений проносить великой наследие нашей общей Родины.

«Только вместе мы можем быть сильнее, строить планы и уверенно смотреть в будущее», заявил командир.

Если вы и без наших напоминаний прекрасно знали, что 30 сентября в нашей стране отмечается такое событие, то для вас у нас есть тест посерьёзнее. Проверьте свои знания, ответив на 8 вопросов о ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

