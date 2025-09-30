Главу Крымского района Кубани заподозрили в афере с сотней земельных участков

Прокуратура подалa иск о взыскании имущества к главе Крымского района Краснодарского края Сергею Лесю и его родственникам в суд Геленджика. Об этом сообщает издание «Блокнот Краснодар» со ссылкой на данные судебной картотеки.

В числе ответчиков значатся сын, нынешняя и бывшая жёны чиновника, а также его тёща и другие лица. К процессу в качестве соистцов подключились министерство финансов РФ, Федеральная служба судебных приставов и Федеральное казначейство. Параллельно в доме самого Леся и его сына проводятся обыски.

По предварительной информации, иск связан с подозрением в незаконном присвоении более сотни земельных участков. В ведомствах пока не предоставили официальных комментариев по существу дела. Предварительное судебное заседание назначено на 16 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проверяют бывшего и.о. замглавы Краснодарского края Александра Власова. Его подозревают в причастности к хищениям гуманитарной помощи для добровольческих отрядов Кубани.