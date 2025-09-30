Бывшему и.о. замгубернатора Кубани Власову вменяют хищение гумпомощи для СВО
Обложка © Администрации Краснодарского края
Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Краснодарского края Александра Власова. Чиновник может быть причастен к хищениям гуманитарной помощи, предназначенной для добровольческих подразделений Краснодарского края, сообщили в правоохранительных органах.
«Да, Власов задержан. Подозревают в хищении гуманитарной помощи», — сказал собеседник «Интерфакса».
Ранее стало известно, что в квартире экс-заместителя Власова проходят обыски. Кроме того, полиция расследует дело о мошенничестве в отношении его 26-летнего сына Александра Власова. Молодой человек также может быть причастен к хищению бюджетных денег. Сам чиновник 29 сентября сложил полномочия ради участия в специальной военной операции.
