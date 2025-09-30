Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 сентября, 07:40

Бывшему и.о. замгубернатора Кубани Власову вменяют хищение гумпомощи для СВО

Обложка © Администрации Краснодарского края

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Краснодарского края Александра Власова. Чиновник может быть причастен к хищениям гуманитарной помощи, предназначенной для добровольческих подразделений Краснодарского края, сообщили в правоохранительных органах.

«Да, Власов задержан. Подозревают в хищении гуманитарной помощи»,сказал собеседник «Интерфакса».

Ранее стало известно, что в квартире экс-заместителя Власова проходят обыски. Кроме того, полиция расследует дело о мошенничестве в отношении его 26-летнего сына Александра Власова. Молодой человек также может быть причастен к хищению бюджетных денег. Сам чиновник 29 сентября сложил полномочия ради участия в специальной военной операции.

