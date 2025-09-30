Интервидение
30 сентября, 11:09

Армия России сбила две ракеты Нептун и 128 украинских дронов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Воздушные силы России успешно отразили масштабную атаку, уничтожив более ста воздушных целей. Об этом сообщили в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации. Ведомство подтвердило факт отражения массированного удара с применением крылатых ракет и беспилотников.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Бочаров: Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на Волгоградскую область
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вооружёнными силами Украины было совершено нападение на пять районов региона, которое удалось отразить. В результате инцидента в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы на поле, однако пожар оперативно локализовали. Кроме того, в Тарасовском районе на территории Криворожского лесничества зафиксировали два низовых пожара, полностью ликвидированных к утру. Сообщается, что в результате данных атак жертв и пострадавших нет.

