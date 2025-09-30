Воздушные силы России успешно отразили масштабную атаку, уничтожив более ста воздушных целей. Об этом сообщили в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации. Ведомство подтвердило факт отражения массированного удара с применением крылатых ракет и беспилотников.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вооружёнными силами Украины было совершено нападение на пять районов региона, которое удалось отразить. В результате инцидента в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы на поле, однако пожар оперативно локализовали. Кроме того, в Тарасовском районе на территории Криворожского лесничества зафиксировали два низовых пожара, полностью ликвидированных к утру. Сообщается, что в результате данных атак жертв и пострадавших нет.