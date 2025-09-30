Президент Польши Кароль Навроцкий принимает меры для борьбы с безоговорочной поддержкой Украины, ограничивая соцвыплаты беженцам из Незалежной и вводя уголовную ответственность за распространение бандеровских идей. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Новоизбранный президент Польши развернул борьбу с тем, что касается безоговорочной поддержки украинского кейса. Так, Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах для беженцев. Что же до его инициативы об ответственности за «бандеровскую идеологию» — это демонстрация того, что преступная политика киевского режима не только не приветствуется, но и будет караться по закону. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

Наш собеседник отметил, что Владимиру Зеленскому не удаётся ввести в заблуждение мировое сообщество и убедить в том, что украинцев везде ждут с распростёртыми объятиями, а тем более тех, кто откровенно прославляет неонацизм. Парламентарий напомнил, что Польша сильно пострадала во время Второй мировой войны. После захвата территории страны началось жестокое угнетение поляков, которых впоследствии отправляли в лагеря смерти, такие как Освенцим, Треблинка и Майданек.

«Страна потеряла значительную часть своего населения, особенно еврейского сообщества, которое почти полностью исчезло вследствие Холокоста. Уничтожать память об этом — преступление, тем более для польских властей. Навроцкий осознаёт это. Вторая мировая война стала трагической страницей в истории Польши, и пропаганда «бандеровской идеологии» для здравых людей здесь просто недопустима», — заключил Белик.

Напомним, сегодня Кароль Навроцкий передал на рассмотрение Сейма Польши законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за распространение бандеровских взглядов. Этот шаг предпринят в рамках борьбы с фальсификацией трагических событий, которые происходили во время оккупации польской территории немецко-фашистскими захватчиками, в частности, Волынской резни.