Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 11:42

Борьба с украинским кейсом: В ГД объяснили, зачем Навроцкому карать за «бандеровскую идеологию»

Депутат Белик: Навроцкий борется с безоговорочной поддержкой украинцев в Польше

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / EPA / JAKUB KARCZMARCZYK

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / EPA / JAKUB KARCZMARCZYK

Президент Польши Кароль Навроцкий принимает меры для борьбы с безоговорочной поддержкой Украины, ограничивая соцвыплаты беженцам из Незалежной и вводя уголовную ответственность за распространение бандеровских идей. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Новоизбранный президент Польши развернул борьбу с тем, что касается безоговорочной поддержки украинского кейса. Так, Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах для беженцев. Что же до его инициативы об ответственности за «бандеровскую идеологию» — это демонстрация того, что преступная политика киевского режима не только не приветствуется, но и будет караться по закону.

Дмитрий Белик

Депутат Госдумы

Новоизбранный президент Польши развернул борьбу с тем, что касается безоговорочной поддержки украинского кейса. Так, Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах для беженцев. Что же до его инициативы об ответственности за «бандеровскую идеологию» — это демонстрация того, что преступная политика киевского режима не только не приветствуется, но и будет караться по закону.
Новоизбранный президент Польши развернул борьбу с тем, что касается безоговорочной поддержки украинского кейса. Так, Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах для беженцев. Что же до его инициативы об ответственности за «бандеровскую идеологию» — это демонстрация того, что преступная политика киевского режима не только не приветствуется, но и будет караться по закону.

Наш собеседник отметил, что Владимиру Зеленскому не удаётся ввести в заблуждение мировое сообщество и убедить в том, что украинцев везде ждут с распростёртыми объятиями, а тем более тех, кто откровенно прославляет неонацизм. Парламентарий напомнил, что Польша сильно пострадала во время Второй мировой войны. После захвата территории страны началось жестокое угнетение поляков, которых впоследствии отправляли в лагеря смерти, такие как Освенцим, Треблинка и Майданек.

«Страна потеряла значительную часть своего населения, особенно еврейского сообщества, которое почти полностью исчезло вследствие Холокоста. Уничтожать память об этом — преступление, тем более для польских властей. Навроцкий осознаёт это. Вторая мировая война стала трагической страницей в истории Польши, и пропаганда «бандеровской идеологии» для здравых людей здесь просто недопустима», — заключил Белик.

Разведка: Киев готовит провокацию с ДРГ в Польше, чтобы разжечь «большую войну» России и Европы
Разведка: Киев готовит провокацию с ДРГ в Польше, чтобы разжечь «большую войну» России и Европы

Напомним, сегодня Кароль Навроцкий передал на рассмотрение Сейма Польши законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за распространение бандеровских взглядов. Этот шаг предпринят в рамках борьбы с фальсификацией трагических событий, которые происходили во время оккупации польской территории немецко-фашистскими захватчиками, в частности, Волынской резни.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Польша
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar