Дочь авторитета Цапка протаранила жилой дом на Mercedes на скорости 136 км/ч

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка, осуждённого за серию убийств, летела на иномарке со скоростью 136 км/ч при допустимой 60 км/ч перед тем, как врезаться в частный дом в Ростовской области. Такой информацией делится SHOT.

Анастасия Цапок. Фото © Telegram / SHOT

25-летняя Анастасия уже имеет 169 штрафов более чем на 200 тысяч рублей, за прошедшие три года. Большинство из них — за превышение скорости. Самый необычный штраф — за превышение звука автомобиля. Известно, что в 2021 году Анастасия сменила фамилию Цапок на девичью своей матери — Оделин Феррер.

Виновница ДТП нигде не работает, но имеет большие средства, чтобы отдыхать за границей, предпочитает Канары, Дубай. На 18-летие ей подарили Mercedes-Benz. Кроме того, у неё есть львёнок стоимостью примерно в 80 тысяч рублей. Предположительно, всё это деньги её отца, которые дочь тратит с размахом. Однако девушка всё же брала микрозаймы.

Напомним, в селе Николаевка Ростовской области иномарка влетела в дом, пробив стену. По данным SHOT, за рулём находилась дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия. Предположительно, она находилась за рулём в нетрезвом виде. Очевидцы рассказали, что автоледи начала хамить инспекторам и угрожать увольнениями. В ДТП никто не пострадал.