Суд оставил в силе приговор экс-начальнику из МО РФ Куракину, похищавшему лес

Мосгорсуд оставил в законной силе приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину, который был осуждён на 17 лет за взятки в деле незаконной вырубки леса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Приговор Никулинского районного суда города Москвы изменить, <...> в остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — зачитала решение судебная коллегия.

Тем самым суд оставил наказание для Куракина в силе, внесены лишь изменения в технические моменты, которые, например, касаются реквизитов для оплаты штрафов.

Напомним, Куракина задержали ещё в ноябре 2020 году. По данным следствия, он похищал лес из воинских частей под видом «санитарной» вырубки. В ноябре 2024 года суд приговорил Куракина к 17 годам тюрьмы со штрафом в 369 миллионов рублей. К слову, в деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей. Также осуждены экс-руководитель ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и бывший начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ан, они получили по 14 лет тюрьмы.