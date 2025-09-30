Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 12:01

Суд оставил в силе приговор экс-начальнику из МО РФ Куракину, похищавшему лес

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Мосгорсуд оставил в законной силе приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину, который был осуждён на 17 лет за взятки в деле незаконной вырубки леса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Приговор Никулинского районного суда города Москвы изменить, <...> в остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», зачитала решение судебная коллегия.

Тем самым суд оставил наказание для Куракина в силе, внесены лишь изменения в технические моменты, которые, например, касаются реквизитов для оплаты штрафов.

Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Надёжин задержан за взятку в 2 млн
Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Надёжин задержан за взятку в 2 млн

Напомним, Куракина задержали ещё в ноябре 2020 году. По данным следствия, он похищал лес из воинских частей под видом «санитарной» вырубки. В ноябре 2024 года суд приговорил Куракина к 17 годам тюрьмы со штрафом в 369 миллионов рублей. К слову, в деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей. Также осуждены экс-руководитель ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и бывший начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ан, они получили по 14 лет тюрьмы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar