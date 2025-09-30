Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 12:46

«Мечта в родительстве»: Звезда «Закрытой школы» рассказал о проблемах в личной жизни

Актёр Алексей Коряков признался, что работа мешает его семейной жизни

Алексей Коряков. Обложка © Kino-teatr

Алексей Коряков. Обложка © Kino-teatr

Популярный российский актёр Алексей Коряков, известный по роли в сериале «Закрытая школа», объяснил свою постоянную занятость в профессии. По словам звезды, он не может долго оставаться без работы даже на отдыхе и всегда находит занятие — будь то съёмки в кино, театральные постановки, преподавание или изучение сценария.

Артист отметил, что совмещает несколько видов деятельности. Преподавание и съёмки обеспечивают ему стабильный доход, однако такая интенсивная занятость негативно сказывается на семейной жизни. Основной сложностью является несовпадение графиков с детьми: вечерами, когда сын и дочь свободны, у него проходят спектакли и репетиции, а днём, когда он более доступен, дети заняты своими делами.

«Моя мечта в родительстве, к которой я иду, — стать для детей тем человеком, чьи советы и мнение им будут по-настоящему интересны», — признался собеседник Леди Mail.

Актёр Александр Збруев заявил, что временно не выходит на сцену
Актёр Александр Збруев заявил, что временно не выходит на сцену

Ранее Леонид Якубович рассказал, как, несмотря на возраст, совмещает съёмки, полёты, отдых, писательство и занятия спортом. Телеведущий признался, что иногда ему не хватает времени для сна. В то же время артист шуткой ответил на слухи о своём здоровье.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar