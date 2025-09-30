«Мечта в родительстве»: Звезда «Закрытой школы» рассказал о проблемах в личной жизни
Актёр Алексей Коряков признался, что работа мешает его семейной жизни
Алексей Коряков. Обложка © Kino-teatr
Популярный российский актёр Алексей Коряков, известный по роли в сериале «Закрытая школа», объяснил свою постоянную занятость в профессии. По словам звезды, он не может долго оставаться без работы даже на отдыхе и всегда находит занятие — будь то съёмки в кино, театральные постановки, преподавание или изучение сценария.
Артист отметил, что совмещает несколько видов деятельности. Преподавание и съёмки обеспечивают ему стабильный доход, однако такая интенсивная занятость негативно сказывается на семейной жизни. Основной сложностью является несовпадение графиков с детьми: вечерами, когда сын и дочь свободны, у него проходят спектакли и репетиции, а днём, когда он более доступен, дети заняты своими делами.
«Моя мечта в родительстве, к которой я иду, — стать для детей тем человеком, чьи советы и мнение им будут по-настоящему интересны», — признался собеседник Леди Mail.
