«Помираю и всё»: Леонид Якубович шокировал заявлением о своём здоровье

Несмотря на 80-летний возраст, народный артист России Леонид Якубович сохраняет активный образ жизни, предпочитая пляжному отдыху полёты на самолётах и спортивные тренировки. Как признался телеведущий, он договаривается с пилотами о посещении аэродромов даже во время отпуска, поскольку авиация остаётся его настоящей страстью.

Леонид Якубович шуткой ответил на слухи о проблемах со здоровьем. Видео © Пятый канал

Помимо съёмок в телепроектах, Якубович работает над литературными произведениями — недавно он сдал в издательство пятую книгу, готовит две пьесы и несколько сценариев. Собеседник Пятого канала называет себя закоренелым трудоголиком, но не испытывает проблем с энергией, несмотря на плотный график, заставляющий иногда жертвовать сном.

Леонид Аркадьевич поддерживает физическую форму, среди его увлечений — теннис и горные лыжи. Телеведущий с юмором реагирует на слухи о проблемах со здоровьем. Его самоирония может даже шокировать.

«Написали, что я тяжело болен. Помираю и всё. Но я еле-еле дохожу до корта три раза в неделю. Летаю с трудом, еле вижу. Просто не знаю, что делать, просто не знаю. Вот пятую книжку сдал при смерти. Или уже после, это я не прочитал ещё», — иронизирует Якубович.

Напомним, ранее сообщалось, что Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников телепередачи из-за состояния здоровья. Телеведущий вышел на связь после новости о диабете и шуткой описал своё состояние.