«Ведёт себя как начальник»: Продюсер раскрыл баснословный гонорар сурового Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович остаётся одним из самых востребованных и высокооплачиваемых ведущих на телевидении и на event-рынке. Об этом в интервью порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что Якубович болен сахарным диабетом, сославшись на отсутствие свежих новостей о нём. При этом продюсер сообщил, что артист продолжает активно работать и выдвигает весьма строгие условия организаторам мероприятий. Его гонорар за одно выступление начинается от пяти-шести миллионов рублей.

«Давно о нём ничего не слышал. Единственное знаю, что востребован как телеведущий и ведущий мероприятий. Он если и соглашается, то за 5-6 миллионов, не меньше», — высказался продюсер.

Дворцов также охарактеризовал артиста как человека с суровым и требовательным характером. По его словам, Якубович ведёт себя как начальник и сам диктует все условия сотрудничества, которые заказчик может лишь принять, если хочет видеть звезду на своём празднике.