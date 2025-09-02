Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 08:21

«Похоронная ерунда»: Стриженова одним фото развеяла слухи об «умирающем» Якубовиче

Стриженова показала фото с Якубовичем и опровергла слухи о его плохом здоровье

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ strizhenovae

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ strizhenovae

Телеведущая Екатерина Стриженова опровергла информацию о плохом самочувствии своего коллеги Леонида Якубовича. Она опубликовала в соцсети снимок, где легендарный ведущий программы «Поле Чудес» активно проводит свои выходные на природе.

«Опять написали какую-то похоронную ерунду про Леонида Аркадьевича, а он тем временем передаёт всем «привет» и поздравления с началом учебного года», — написала Стриженова.

На снимке её семья, а также Якубович с супругой Мариной, которая редко появляется на публике и предпочитает вести закрытый образ жизни. Компания хорошо провела время на совместной рыбалке. Судя по фото, Якубович по-прежнему полон жизни и чувствует себя прекрасно.

Гольф, спа и живописный Белек: Якубович отпраздновал 80-летие в турецком отеле за 1,5 млн рублей
Гольф, спа и живописный Белек: Якубович отпраздновал 80-летие в турецком отеле за 1,5 млн рублей

Ранее сообщалось, что Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников телепередачи из-за состояния здоровья. Артист якобы пожаловался медикам на слабость и на то, что стал сильно уставать. Врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями. Однако Якубович в ироничной форме опроверг распространившиеся в прессе сведения о тяжёлом состоянии из-за болезни. 80-летний телеведущий называл подобные новости «полной хренью».

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Леонид Якубович
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar