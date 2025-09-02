«Похоронная ерунда»: Стриженова одним фото развеяла слухи об «умирающем» Якубовиче
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ strizhenovae
Телеведущая Екатерина Стриженова опровергла информацию о плохом самочувствии своего коллеги Леонида Якубовича. Она опубликовала в соцсети снимок, где легендарный ведущий программы «Поле Чудес» активно проводит свои выходные на природе.
«Опять написали какую-то похоронную ерунду про Леонида Аркадьевича, а он тем временем передаёт всем «привет» и поздравления с началом учебного года», — написала Стриженова.
На снимке её семья, а также Якубович с супругой Мариной, которая редко появляется на публике и предпочитает вести закрытый образ жизни. Компания хорошо провела время на совместной рыбалке. Судя по фото, Якубович по-прежнему полон жизни и чувствует себя прекрасно.
Ранее сообщалось, что Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников телепередачи из-за состояния здоровья. Артист якобы пожаловался медикам на слабость и на то, что стал сильно уставать. Врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями. Однако Якубович в ироничной форме опроверг распространившиеся в прессе сведения о тяжёлом состоянии из-за болезни. 80-летний телеведущий называл подобные новости «полной хренью».