«Похоронная ерунда»: Стриженова одним фото развеяла слухи об «умирающем» Якубовиче

Телеведущая Екатерина Стриженова опровергла информацию о плохом самочувствии своего коллеги Леонида Якубовича. Она опубликовала в соцсети снимок, где легендарный ведущий программы «Поле Чудес» активно проводит свои выходные на природе.

«Опять написали какую-то похоронную ерунду про Леонида Аркадьевича, а он тем временем передаёт всем «привет» и поздравления с началом учебного года», — написала Стриженова.

На снимке её семья, а также Якубович с супругой Мариной, которая редко появляется на публике и предпочитает вести закрытый образ жизни. Компания хорошо провела время на совместной рыбалке. Судя по фото, Якубович по-прежнему полон жизни и чувствует себя прекрасно.