Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 12:39

«Безумие!»: Непомерные аппетиты жадины Зеленского вызвали шок во Франции

Филиппо назвал безумием слова Зеленского о ежемесячном миллиарде долларов от ЕС

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике заявление Владимира Зеленского о ежемесячных военных поставках для Украины. Об этом политик написал в своей публикации в социальной сети X.

«Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что «ожидает один миллиард долларов в месяц» в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!» — говорится в посте.

Филиппо призвал французское правительство отказаться от участия в этой инициативе и прекратить любую поддержку Украины. Он выразил возмущение, задавшись вопросом, согласятся ли граждане Франции разоряться ради марионеточного режима и уже проигранной войны, особенно на фоне внутренних проблем страны с финансированием системы здравоохранения и пенсионного обеспечения.

«‎Я его сыном считал!» Лукашенко поставил Зеленского на место после хамского выпада
«‎Я его сыном считал!» Лукашенко поставил Зеленского на место после хамского выпада

Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен добиться от стран Запада ежемесячных переводов на миллиард долларов. Свои запросы бывший комедиант основывает на заключённом Штатами и НАТО соглашении PURL, в рамках которого Вашингтон поставляет альянсу вооружения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar