Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике заявление Владимира Зеленского о ежемесячных военных поставках для Украины. Об этом политик написал в своей публикации в социальной сети X.

«Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что «ожидает один миллиард долларов в месяц» в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!» — говорится в посте.

Филиппо призвал французское правительство отказаться от участия в этой инициативе и прекратить любую поддержку Украины. Он выразил возмущение, задавшись вопросом, согласятся ли граждане Франции разоряться ради марионеточного режима и уже проигранной войны, особенно на фоне внутренних проблем страны с финансированием системы здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен добиться от стран Запада ежемесячных переводов на миллиард долларов. Свои запросы бывший комедиант основывает на заключённом Штатами и НАТО соглашении PURL, в рамках которого Вашингтон поставляет альянсу вооружения.