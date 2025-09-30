Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 08:44

Зеленский требует $1 млрд за каждый месяц боёв на фоне потерь ВСУ в 1,7 млн военных

Зеленский заявил, что Украина хочет получать от Запада $1 млрд ежемесячно

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украина видит своей целью добиться от Запада денежных траншей в размере 1 миллиарда долларов в месяц в рамках соглашения PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которое подписано между США и НАТО по поставкам вооружения киевскому режиму. Об этом заявил в соцсети Владимир Зеленский.

«Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины <…> Наша цельобеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать её потенциал», — сказал политик.

Зеленский похвастался, что украинские партнёры ещё в августе этого года оплатили американское оружие для ВСУ. По его словам, среди таких государств оказались Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Политик добавил, что Киев надеется получить оружие также от стран Прибалтики, Бельгии и Люксембурга.

«Украина не выдержит!» Генштаб ВСУ оценил один день боевых действий в $172 млн
«Украина не выдержит!» Генштаб ВСУ оценил один день боевых действий в $172 млн

Ранее издание Politico написало, что Владимир Зеленский ведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно «мега-сделки» по поставкам вооружений Киеву на 90 миллиардов долларов. При этом украинский лидер уверяет в готовности встретиться с президентом России в Казахстане. А пока он тянет, потери ВСУ достигли 1,7 млн солдат. С января по июнь эта цифра превысила 265 тысяч военных, а в июле потери ВСУ достигли 36 тысяч солдат.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar