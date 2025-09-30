Зеленский требует $1 млрд за каждый месяц боёв на фоне потерь ВСУ в 1,7 млн военных
Украина видит своей целью добиться от Запада денежных траншей в размере 1 миллиарда долларов в месяц в рамках соглашения PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которое подписано между США и НАТО по поставкам вооружения киевскому режиму. Об этом заявил в соцсети Владимир Зеленский.
«Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины <…> Наша цель — обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать её потенциал», — сказал политик.
Зеленский похвастался, что украинские партнёры ещё в августе этого года оплатили американское оружие для ВСУ. По его словам, среди таких государств оказались Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Политик добавил, что Киев надеется получить оружие также от стран Прибалтики, Бельгии и Люксембурга.
Ранее издание Politico написало, что Владимир Зеленский ведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно «мега-сделки» по поставкам вооружений Киеву на 90 миллиардов долларов. При этом украинский лидер уверяет в готовности встретиться с президентом России в Казахстане. А пока он тянет, потери ВСУ достигли 1,7 млн солдат. С января по июнь эта цифра превысила 265 тысяч военных, а в июле потери ВСУ достигли 36 тысяч солдат.
