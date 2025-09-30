Зеленский требует $1 млрд за каждый месяц боёв на фоне потерь ВСУ в 1,7 млн военных

Украина видит своей целью добиться от Запада денежных траншей в размере 1 миллиарда долларов в месяц в рамках соглашения PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которое подписано между США и НАТО по поставкам вооружения киевскому режиму. Об этом заявил в соцсети Владимир Зеленский.

«Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые возможности для Украины <…> Наша цель — обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать её потенциал», — сказал политик.

Зеленский похвастался, что украинские партнёры ещё в августе этого года оплатили американское оружие для ВСУ. По его словам, среди таких государств оказались Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Политик добавил, что Киев надеется получить оружие также от стран Прибалтики, Бельгии и Люксембурга.