«Сообщение Путину»: США нашли дипломатический «обходной путь» через Лукашенко

Соединённые Штаты установили официальный контакт с Белоруссией, чтобы гарантированно доносить свою позицию до российского руководства через Минск. Об этом на конференции Warsaw Security Forum заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Он пояснил, что участие Вашингтона в процессе освобождения ряда заключённых в республике стало следствием этой стратегии, а не её первоначальной целью. Главной причиной было создание надёжного канала связи, поскольку, по словам Келлога, Белорусский лидер Александр Лукашенко регулярно общается с Владимиром Путиным.

«Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесён до президента Путина. Поэтому мы изначально и пошли на это, а не ради освобождения политических заключённых», — сказал он в ходе дискуссии, трансляция которой велась на YouTube.

Также спецпосланник подверг критике предыдущую американскую администрацию во главе с Джо Байденом. Келлог выразил мнение, что её ошибкой стал отказ от прямых переговоров с российским лидером по вопросу СВО. Он подчеркнул, что с дипломатической точки зрения это было неверно, поскольку общение с оппонентами является необходимым.

Ранее Лукашенко довёл до США одно «чёткое требование» президента России Владимира Путина по Украине. Как сообщил лидер Белоруссии, Москва может согласиться на режим прекращения огня, если украинская сторона остановит обстрелы российской территории. Со стороны США поступило заверение о готовности заняться проработкой этой инициативы.