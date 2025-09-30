Задержанный вице-губернатор Свердловской области Чемезов заявил, что у него рак

Рак поджелудочной железы диагностировали бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову. Об этом он рассказал при поступлении в больницу после экстренной госпитализации прямо с допроса.

По данным Baza, в настоящее время экс-чиновник находится в ремиссии, но ему важно соблюдать специальную диету и принимать еду каждые три часа. После обследования Чемезова вернули в отдел, где предъявили ему обвинение в мошенничестве. В суде ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, что 29 сентября в Свердловской области задержали бывшего вице-губернатора региона Олега Чемезова. Показания против него дал бывший министр ЖКХ региона Николай Смирнов. По предварительным данным, Чемезов проходит по делу уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артёма Бикова. Сам чиновник вину отрицает.