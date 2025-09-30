«Человека невозможно сшить»: Ольга Орлова рассказала, почему рожала не сама

Певица Ольга Орлова объяснила, что по медицинским показаниям ей дважды делали кесарево сечение, а роды в 45 лет она считает героическим поступком. Подробностями звезда поделилась в шоу «Ваша Наташа».

«В случае с Артёмом кесарево было вынуждено, потому что он ножками лежал. Плюс у меня был симфизит и в первом, и во втором случае. Это когда внутренний таз расходится, вот эти кости, и нельзя рожать самостоятельно, потому что, если вдруг они лопаются, то человека невозможно сшить, он остается инвалидом. Ну и, когда я рожала Аню, мне было 45 лет. Мне кажется в 45 уже не рожают самостоятельно из-за возрастных историй», — поделилась она.

Орлова добавила, что столь сложные обстоятельства первых родов стали причиной долгих раздумий перед рождением второго ребёнка. После того как счастливое событие всё же случилось, артистка столкнулась с травлей в социальных сетях, где пользователи обвиняли её в использовании накладного живота. По словам певицы, эти обвинения были особенно обидными на фоне пережитых ею ранее выкидышей и замерших беременностей.

