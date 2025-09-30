В Париже расследуют странную гибель иностранного посла в отеле

Во Франции нашли мёртвым посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетву, который перестал выходить на связь и числился пропавшим. Об этом сообщает издание Parisien со ссылкой на источники.

«На следующий день после исчезновения Нкосинати Эммануэль Мтетва, посол Южной Африки во Франции, был найден мёртвым... Его тело было обнаружено во вторник у отеля Hyatt», — говорится в публикации.

Первой забеспокоилась о пропаже дипломата его жена. По её словам, она получила от мужа «тревожное сообщение», затем он исчез. Последний раз телефон посла подавал сигнал днём 29 сентября вблизи Булонского леса в Париже. Полиция рассматривает не только криминальную версию, но и вероятность самоубийства.

