30 сентября, 13:33

В Париже расследуют странную гибель иностранного посла в отеле

Parisien: В Париже нашли тело посла ЮАР Мтетву, который числился пропавшим

Обложка © Х / Ambassador Nathi Mthethwa

Во Франции нашли мёртвым посла ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетву, который перестал выходить на связь и числился пропавшим. Об этом сообщает издание Parisien со ссылкой на источники.

«На следующий день после исчезновения Нкосинати Эммануэль Мтетва, посол Южной Африки во Франции, был найден мёртвым... Его тело было обнаружено во вторник у отеля Hyatt», — говорится в публикации.

Первой забеспокоилась о пропаже дипломата его жена. По её словам, она получила от мужа «тревожное сообщение», затем он исчез. Последний раз телефон посла подавал сигнал днём 29 сентября вблизи Булонского леса в Париже. Полиция рассматривает не только криминальную версию, но и вероятность самоубийства.

Ранее сообщалось, что тело петербургского экс-чиновника Бориса Авакяна, которого нашли мёртвым в армянском консульстве в Санкт-Петербурге, будут отправлять на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие намерено установить точную причину его гибели.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru

