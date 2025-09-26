Петербургские судмедэксперты вскроют тело умершего Авакяна для выяснения причин смерти
Тело умершего в консульстве Армении в Петербурге Авакяна отправят на экспертизу
Борис Авагян. Обложка © factor.am
Тело петербургского экс-чиновника Бориса Авакяна, которого нашли мёртвым в армянском консульстве в Санкт-Петербурге, будут отправлять на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие намерено установить точную причину его ибели, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.
«Тело Авакяна находится в морге, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причин наступления смерти», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, 23 сентября Авакян сбежал из Кронштадтского суда в Санкт-Петербурге, где ему должны были избрать меру пресечения в связи с делом о неуплате таможенных платежей. Пытаясь избежать задержания, он укрылся в здании консульства Армении, куда российские правоохранительные органы не имели права доступа. Утром 24 сентября появилась информация о смерти Авакяна в туалете консульства. Петербургским силовикам не дали осмотреть тело. Известно, что рядом с умершим находился нож.
