Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 08:57

Петербургские судмедэксперты вскроют тело умершего Авакяна для выяснения причин смерти

Тело умершего в консульстве Армении в Петербурге Авакяна отправят на экспертизу

Борис Авагян. Обложка © factor.am

Борис Авагян. Обложка © factor.am

Тело петербургского экс-чиновника Бориса Авакяна, которого нашли мёртвым в армянском консульстве в Санкт-Петербурге, будут отправлять на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие намерено установить точную причину его ибели, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Тело Авакяна находится в морге, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причин наступления смерти», — уточнил собеседник агентства.

Поймай меня, если сможешь: чем знаменит неуловимый Борис Авакян, погибший в туалете посольства
Поймай меня, если сможешь: чем знаменит неуловимый Борис Авакян, погибший в туалете посольства

Напомним, 23 сентября Авакян сбежал из Кронштадтского суда в Санкт-Петербурге, где ему должны были избрать меру пресечения в связи с делом о неуплате таможенных платежей. Пытаясь избежать задержания, он укрылся в здании консульства Армении, куда российские правоохранительные органы не имели права доступа. Утром 24 сентября появилась информация о смерти Авакяна в туалете консульства. Петербургским силовикам не дали осмотреть тело. Известно, что рядом с умершим находился нож.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar