Петербургские судмедэксперты вскроют тело умершего Авакяна для выяснения причин смерти

Тело петербургского экс-чиновника Бориса Авакяна, которого нашли мёртвым в армянском консульстве в Санкт-Петербурге, будут отправлять на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие намерено установить точную причину его ибели, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.