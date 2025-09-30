В ГД оценили идею передавать деньги умерших россиян государству

Государство может получить право на банковские вклады умерших граждан, у которых не осталось наследников. Эту идею поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев, информирует «Газета.Ru». Он заявил, что подобная мера является логичной в условиях нечестного поведения банков. Парламентарий привёл пример, когда финансовые учреждения умышленно скрывают информацию об активах покойного, отвечая нотариусам, что счетов не существует.

«И даже бывает такое, что на запросы нотариальных органов о наличии счетов умершего дают информацию о том, что таких счетов нет, хотя они фактически существуют», — пояснил Матвеев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит назначать повышенные выплаты к страховой пенсии с 70 лет вместо нынешних 80. Согласно пояснительной записке, поправки предполагают корректировку федеральных законов «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях». Цель изменений — установить право на получение надбавки по уходу для граждан, достигших 70-летнего возраста.