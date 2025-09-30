Японцам хотят урезать экранное время для улучшения жизни

С 1 октября власти японского города Тоёакэ опубликовали рекомендательный документ: жителям предложено ограничить личное пользование смартфонами во время досуга до двух часов в сутки. Под «досугом» подразумевается время, свободное от работы, учёбы и повседневных обязанностей. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Для школьников более жёсткие советы — младшим предлагают отказаться от гаджетов после 21:00, старшеклассникам — после 22:00. При этом документ не предусматривает штрафов или каких-либо принудительных мер: это именно совет, а не закон.

Мэр города Масафуми Коки подчёркивает, что цель — улучшить качество сна и укрепить семейные связи, а не ограничивать свободу граждан. Тем не менее часть критиков заявила, что муниципалитет зашёл слишком далеко в вопросе вмешательства в частную жизнь.

«Люди подумали, что мы пытаемся ввести строгое ограничение по времени. Это совсем не так. Мы никого не пытаемся контролировать», — сказал Коки.

Ранее остеопат рассказывал, что при частом использовании смартфона в организме может образоваться тромб, который проникнет в голову, если вы выпрямите шею, оторвавшись от экрана. В этом случае с человеком происходит инсульт.