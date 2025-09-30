Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 13:54

Японцам хотят урезать экранное время для улучшения жизни

SCMP: Власти Тоёакэ советуют жителям реже использовать телефоны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ultramansk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ultramansk

С 1 октября власти японского города Тоёакэ опубликовали рекомендательный документ: жителям предложено ограничить личное пользование смартфонами во время досуга до двух часов в сутки. Под «досугом» подразумевается время, свободное от работы, учёбы и повседневных обязанностей. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Для школьников более жёсткие советы — младшим предлагают отказаться от гаджетов после 21:00, старшеклассникам — после 22:00. При этом документ не предусматривает штрафов или каких-либо принудительных мер: это именно совет, а не закон.

Мэр города Масафуми Коки подчёркивает, что цель — улучшить качество сна и укрепить семейные связи, а не ограничивать свободу граждан. Тем не менее часть критиков заявила, что муниципалитет зашёл слишком далеко в вопросе вмешательства в частную жизнь.

«Люди подумали, что мы пытаемся ввести строгое ограничение по времени. Это совсем не так. Мы никого не пытаемся контролировать», — сказал Коки.

Сейчас все гоняются за iPhone 17 Pro, а раньше мечтали о другом: 9 крутых телефонов прошлого
Сейчас все гоняются за iPhone 17 Pro, а раньше мечтали о другом: 9 крутых телефонов прошлого

Ранее остеопат рассказывал, что при частом использовании смартфона в организме может образоваться тромб, который проникнет в голову, если вы выпрямите шею, оторвавшись от экрана. В этом случае с человеком происходит инсульт.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Япония
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar