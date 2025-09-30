Интервидение
30 сентября, 13:46

Названа причина смерти звезды фильма «Три плюс два» перед днём рождения

Актёр Геннадий Нилов скончался в 88 лет из-за острой сердечной недостаточности

Обложка © Кадр из фильма «Три плюс два», режиссер Генрих Оганисян, сценарист Сергей Михалков / Kinopoisk

Российский актёр Геннадий Нилов, известный своей ролью в советском фильме «Три плюс два», скончался из-за острой сердечной недостаточности. Отец звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова не дожил всего два дня до своего 89-летия. О причине смерти сообщает Teleram-канал SHOT.

Церемония прощания с артистом пройдёт 1 октября в 10:00 в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Похороны состоятся в Приозерске Ленинградской области.

О смерти артиста стало известно 30 сентября, трагическую новость сообщила телеведущая Ника Стрижак. Геннадий Нилов был отцом актёра Алексея Нилова, который известен российской публике по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей».

