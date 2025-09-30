Интервидение
30 сентября, 14:19

Ношеные трусы Мбаппе с «рыжиками» выставили на продажу по цене нового айфона

Обложка © ТАСС / EPA / SERGIO PEREZ

Личные вещи Килиана Мбаппе, включая его грязное нижнее бельё, были выставлены на продажу в Казахстане. По информации Mash на спорте, сделала это уборщица отеля «Интерконтиненталь» в Алма-Ате, где проживали игроки «Реала».

На продажу были предложены трусы футболиста со следами «жизнедеятельности», а также простыня, пододеяльник и наволочка, которыми он пользовался. Цены на лоты варьируются от 350 тысяч до 1000000 тенге за каждый предмет. Причём трусы — самый дорогой предмет. Если переводить на российские рубли, то за них придётся выложить 152 000 рублей.

Стало известно, за сколько «Реал» выкупил весь отель в Алматы для своих футболистов
Напомним, 30 сентября «Кайрат» сыграет с мадридским «Реалом» в матче второго тура общего этапа Лиги Чемпионов. Ажиотаж вокруг товарищеского матча алматинского футбольного клуба привёл к коллапсу на официальном сайте. Мощности ресурса не хватило, чтобы обработать виртуальную очередь, которая за несколько минут выросла до 100 тысяч человек.

