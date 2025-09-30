У колдуна-отшельника, который стрелял в тёщу, произошёл инфаркт в СИЗО

Зеленоградский колдун-отшельник Леонид, обвиняемый в покушении на убийство собственной тёщи, был экстренно госпитализирован из СИЗО с инфарктом и состоянием клинической смерти. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина, провозгласивший себя «Императором России», находился в следственном изоляторе с апреля текущего года. Леонид более 40 лет вёл жизнь отшельника, проживая в лесной хижине на окраине Зеленограда. Он утверждал, что является потомком четырёх ветвей хранителей Вед и что его возраст перевалил за сотню лет. Средства к существованию он получал от проведения спиритических сеансов.

Как сообщал Life.ru, «колдун-отшельник» попытался застрелить тёщу из автомата Калашникова. Десять лет продолжалась вражда Леонида и его родственницы Альвины. По версии следствия, отшельник решился на преступление из-за того, что супруга по имени Влада ушла от него под влиянием матери. Не смирившись с ситуацией, он вооружился автоматом АК-74 и направился к дому женщины с целью расправы. Судьба распорядилась иначе — осечка спасла женщину, а самого «колдуна» вскоре взяла под стражу полиция. Ему грозит до 19 лет за покушение на убийство и хранение оружия.