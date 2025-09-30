Интервидение
30 сентября, 14:35

«‎Не за горами приход Сусанина!» Захарова потроллила президента Польши за беседы с духом

Захарова иронично ответила на слова Навроцкого о беседах с духом Пилсудского

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление президента Польши о его регулярных беседах с духом маршала Юзефа Пилсудского. Она напомнила о страсти политика к употреблению снюса.

«Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход [Ивана] Сусанина», — сказала дипломат TACC.

Захарова намекнула, что следующим этапом может стать появление исторического персонажа Ивана Сусанина, известного своими легендарными ориентирами на местности.

«Когда-нибудь брошу»: Президенту Польши не стыдно за видео со снюсом под губой в ООН
Напомним, польский лидер Кароль Навроцкий в эфире радиостанции сообщил о регулярных контактах с духом бывшего руководителя страны Юзефа Пилсудского. Президент говорит, что обсуждает с ним как исторические события, включая польско-большевистскую войну 1920 года, так и современные международные вызовы, в частности угрозы со стороны России и вопросы работы парламента. По словам Навроцкого, беседы с мёртвым маршалом происходят почти ежедневно в Бельведерской резиденции.

Анастасия Никонорова
