Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление президента Польши о его регулярных беседах с духом маршала Юзефа Пилсудского. Она напомнила о страсти политика к употреблению снюса.

«Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход [Ивана] Сусанина», — сказала дипломат TACC.

Захарова намекнула, что следующим этапом может стать появление исторического персонажа Ивана Сусанина, известного своими легендарными ориентирами на местности.

Напомним, польский лидер Кароль Навроцкий в эфире радиостанции сообщил о регулярных контактах с духом бывшего руководителя страны Юзефа Пилсудского. Президент говорит, что обсуждает с ним как исторические события, включая польско-большевистскую войну 1920 года, так и современные международные вызовы, в частности угрозы со стороны России и вопросы работы парламента. По словам Навроцкого, беседы с мёртвым маршалом происходят почти ежедневно в Бельведерской резиденции.