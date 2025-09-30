Крайний срок: Россиянам напомнили о важных изменениях в соцвыплатах с 1 октября

Россияне, имеющие право на федеральные льготы и различные виды социальной помощи, должны определиться с тем, в какой форме они предпочитают получать положенные им услуги – в виде натуральных благ или в денежной компенсации. Сделать это необходимо до 1 октября, напомнила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

«В рамках государственной поддержки социальных категорий граждан, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), важно помнить о возможности выбора удобной формы предоставления набора социальных услуг (НСУ) — части государственной соцпомощи, предоставляемой федеральным льготникам», — подчеркнула сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Перминова уточнила, что набор социальных услуг (НСУ) состоит из трёх элементов: предоставление необходимых медикаментов, изделий медицинского назначения и диетического питания; возможность пройти санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний; бесплатный проезд в пригородном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

«Для тех, кто желает изменить способ получения и перейти на денежные выплаты или вернуться к услугам, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России до 1 октября текущего года. Выбранный вариант начнёт действовать с 1 января следующего года», — объяснила член Совфеда.

Подать соответствующее заявление, по словам Перминовой, можно через портал Госуслуг, обратившись лично в отделения Пенсионного фонда или в многофункциональные центры. Сенатор также призвала внимательно изучить информацию о предоставляемом НСУ и перечне включённых в него услуг.

А ранее Life.ru писал, что выплаты инвалидам, ветеранам и другие меры поддержки увеличат в России с 1 февраля 2026 года. По данным Минтруда РФ, с февраля также планируется повышение социальных выплат, включая увеличение размеров различных пособий.