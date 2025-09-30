Зубастый сурок-качок попал на видео в Сайлюгемском нацпарке

В Сайлюгемском национальном парке на границе России и Монголии фотографу удалось заснять упитанного сурка с забавной внешностью. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

Сурок-качок попал на видео в нацпарке. Обложка © Telegram / Сайлюгемский нацпарк

По данным специалистов, зверьки в этом заповеднике чувствуют себя прекрасно и демонстрируют отличную упитанность. Животные совершенно не боятся людей, поскольку привыкли к тому, что находятся на собственной территории. Сурки ведут спокойный образ жизни и активно готовятся к зимней спячке, накапливая жировые запасы.

Ране сообщалось, что символ московского зоопарка — манул по кличке Тимофей — начал готовиться к зиме, набрав вес с 3,7 до 5 килограммов благодаря увеличенным двойным порциям крыс и перепёлок. В настоящее время суточный рацион хищника составляет 350-400 граммов при двухразовом питании, тогда как летом он не превышал 150-250 граммов, с сохранением одного разгрузочного дня в неделю.