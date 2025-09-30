Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 15:30

Зубастый сурок-качок попал на видео в Сайлюгемском нацпарке

Упитанного сурка засняли в Сайлюгемском нацпарке на границе с Монголией

В Сайлюгемском национальном парке на границе России и Монголии фотографу удалось заснять упитанного сурка с забавной внешностью. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

Сурок-качок попал на видео в нацпарке. Обложка © Telegram / Сайлюгемский нацпарк

По данным специалистов, зверьки в этом заповеднике чувствуют себя прекрасно и демонстрируют отличную упитанность. Животные совершенно не боятся людей, поскольку привыкли к тому, что находятся на собственной территории. Сурки ведут спокойный образ жизни и активно готовятся к зимней спячке, накапливая жировые запасы.

Крылатые и зубастые провидцы: В День сурка составлен топ животных-предсказателей
Крылатые и зубастые провидцы: В День сурка составлен топ животных-предсказателей

Ране сообщалось, что символ московского зоопарка — манул по кличке Тимофей — начал готовиться к зиме, набрав вес с 3,7 до 5 килограммов благодаря увеличенным двойным порциям крыс и перепёлок. В настоящее время суточный рацион хищника составляет 350-400 граммов при двухразовом питании, тогда как летом он не превышал 150-250 граммов, с сохранением одного разгрузочного дня в неделю.

Больше историй о животных и новостей о жизни людей — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Mash Siberia

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar