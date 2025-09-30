В годовщину воссоединения новых регионов с Российской Федерацией в Донецке состоялось торжественное открытие филиала «Дома народов России». Глава ДНР Денис Пушилин отметил глубокую символичность открытия центра именно в этот праздничный день.

«Для меня очень значимо, что «Дом народов России» открывается в важный праздник — день воссоединения. Мы все-таки вернулись домой, в большую семью, где множество народов могут вместе развиваться... То, что «Дом народов России» открылся в республике важно ещё с той позиции, что у нас в регионе всегда мирно жили, работали, выстраивали семьи и другие виды деятельности более 130 национальностей», — рассказал на встрече с журналистами Пушилин.

Он подчеркнул, что индустриальное развитие Донбасса исторически было возможно только благодаря притоку людей со всей страны, которые оставались здесь жить, создавая многонациональное сообщество. По словам Пушилина, новый центр поможет молодёжи разобраться в вопросах национального разнообразия и исторического единства России.

Руководитель «Дома народов России» Анна Полежаева заявила, что это пространство для всех, кто любит свою страну и хочет вносить вклад в её развитие. В рамках мероприятия также начала работу выставка «СВОИ», был презентован интернет-портал проекта и открыт пресс-центр всероссийского медиа-движени я «КИБЕР». Для юных гостей провели интерактивный урок, посвящённый традиционным российским ценностям.

Ранее в ходе праздничного обращения по случаю присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин назвал судьбоносным решение, принятое три года назад жителями этих территорий. Он напомнил, что в ходе референдумов жители Донбасса и Новороссии однозначно высказались за вхождение в состав России.