30 сентября, 15:06

Финансовый аналитик призвал не ждать снижения ключевой ставки до конца года

Обложка © Life.ru

Финансовый аналитик Михаил Беляев подверг сомнению прогнозы о снижении ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2025 года, считая маловероятным даже уровень в 15% годовых, о котором заявил глава РСПП Александр Шохин. По мнению эксперта, при текущей инфляции в 8% у регулятора отсутствуют основания для смягчения денежно-кредитной политики, хотя дальнейшее повышение ставки также маловероятно.

Собеседник «Ридуса» также добавил, что практика выпуска акций как альтернатива кредитованию непрактична в текущих условиях, поскольку инвесторы не готовы вкладываться в предприятия с неопределённой дивидендной доходностью.

Основное кредитование сейчас осуществляется через субсидируемые программы, где бюджет компенсирует банкам разницу между рыночными и льготными ставками. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, снижение ключевой ставки всего на 1% позволило бы сэкономить бюджету около 200 миллиардов рублей на субсидиях, напомнил эксперт.

В России допустили снижение ключевой ставки уже в октябре

Напомним, ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Центробанк России вряд ли пойдёт на значительное смягчение денежно-кредитной политики до конца года. По его словам, вероятно, совет директоров ЦБ займёт консервативную позицию и ключевая ставка к концу декабря не опустится ниже 15%.

