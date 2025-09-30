Россиянам рассказали о понижении ключевой ставки к концу 2025 года, но есть нюанс
Глава РСПП Шохин: Ключевая ставка к концу декабря не опустится ниже 15%
Обложка © Life.ru
Центробанк России (ЦБ) вряд ли пойдёт на значительное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) до конца года. Об этом ТАСС заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Скорее всего, совет директоров ЦБ займёт консервативную позицию и ключевая ставка к концу декабря не опустится ниже 15%. То есть снижение составит не более 2 процентных пунктов. Он отметил, что осторожная риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной свидетельствует о взвешенном подходе регулятора.
По словам Шохина, такая политика не отвечает интересам российского бизнеса, для которого оптимальным было бы снижение ключевой ставки до 10-12%, а идеальным — ниже 10%. Это позволило бы возобновить замороженные инвестиционные проекты и стимулировать производственную и деловую активность. Однако рассчитывать на существенные изменения в ДКП ЦБ в ближайшем будущем не стоит.
Напомним, что 12 сентября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17% годовых. По оценке регулятора, годовая инфляция остаётся выше целевого уровня в 4%. Кроме того, ЦБ выбрал дату проведения первого заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке в 2026 году. Оно состоится 13 февраля.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.