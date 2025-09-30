Россиянам рассказали о понижении ключевой ставки к концу 2025 года, но есть нюанс

Центробанк России (ЦБ) вряд ли пойдёт на значительное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) до конца года. Об этом ТАСС заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Скорее всего, совет директоров ЦБ займёт консервативную позицию и ключевая ставка к концу декабря не опустится ниже 15%. То есть снижение составит не более 2 процентных пунктов. Он отметил, что осторожная риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной свидетельствует о взвешенном подходе регулятора.

По словам Шохина, такая политика не отвечает интересам российского бизнеса, для которого оптимальным было бы снижение ключевой ставки до 10-12%, а идеальным — ниже 10%. Это позволило бы возобновить замороженные инвестиционные проекты и стимулировать производственную и деловую активность. Однако рассчитывать на существенные изменения в ДКП ЦБ в ближайшем будущем не стоит.