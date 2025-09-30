Интервидение
30 сентября, 15:09

Трамп постучал по дереву и заявил, что украинский кризис удастся урегулировать

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется, что украинский конфликт будет завершён в ближайшее время, несмотря на существующие сложности. Во время своей речи политик даже предложил «постучать по дереву» и сделал несколько лёгких ударов по трибуне. Трансляцию вёл канал Fox News.

«Но я думаю, мы всё же сможем урегулировать этот конфликт... Хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь», — подчеркнул Трамп, выступая перед американскими генералами и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико.

«Сообщение Путину»: США нашли дипломатический «обходной путь» через Лукашенко

Также американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для поиска решения украинского конфликта. Он уверен, что для этого нужно применить силу.

