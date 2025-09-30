Ведущие пилоты России примут участие в Суперфинале Российской Дрифт Серии

В Ростове-на-Дону с 4 по 5 октября пройдёт Cуперфинал Российской Дрифт Серии (RDS) с участием сильнейших гонщиков страны. Об этом сообщает пресс-служба организаторов предстоящих соревнований.

Фото © RDS / Предоставлено Life.ru

Главным фаворитом турнира называют двукратного чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева из команды «LECAR Одержимые Моторспорт», который недавно подтвердил свой чемпионский титул. Серьёзную конкуренцию ему составит четырёхкратный чемпион серии Георгий Чивчян, известный своим техничным и агрессивным стилем вождения. Также на победу претендует прошлогодний чемпион Артём Шабанов, для которого эти соревнования станут возможностью реабилитироваться после сложного сезона.

Фото © RDS / Предоставлено Life.ru

В состязании примут участие вице-чемпионы Дамир Идиятулин и Евгений Лосев из Fresh Racing, а также восходящие звёзды из дивизиона RDS Open, включая Фёдора Воробьёва на мощном ВАЗ-2105 «ЖигаЦарь». Особый интерес представляют редкие российские гиперкары Flanker F, которые будут управляться Сергеем Кузнецовым и Артуром Зелёным. Борьбу усложнят опытные гонщики Роман Тиводар и Иван Пальмин, а также молодые участники — братья Поповы.

Фото © RDS / Предоставлено Life.ru

Командное первенство также обещает быть напряжённым, где десять коллективов поборются за победу, а исход может решиться из-за малейшей ошибки в парных заездах.

