Сагу Сумерки покажут в российских кинотеатрах с 1 октября по 1 ноября

В российских кинотеатрах в очередной раз пройдут показы всех фильмов «Сумерки» в период с 1 октября по 1 ноября. Прокат предполагается неофициальным и заявлен в статусе «предсеансового обслуживания».

Увидеть сагу можно в нескольких крупных российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается дат, то 1 и 4 октября зрители увидят первые «Сумерки» 2008 года, 8 и 11 октября будет показана втора часть «Новолуние», 15 и 18 октября ― «Затмение», 22 и 25 октября ― «Рассвет. Часть 1», 29 октября и 1 ноября ― «Рассвет. Часть 2».

Ранее также сообщалось, что 9 и 10 октября в Москве состоится Всероссийская научная конференция «Театр Александра Таирова», приуроченная к 140-летию со дня рождения режиссёра. Организаторами выступили ГИТИС и Московский драматический театр имени А.С. Пушкина.