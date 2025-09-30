Суд арестовал экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова

Экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был взят под стражу Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга по уголовному делу о мошенничестве. О решении судебного органа сообщает корреспондент РИА «Новости» , присутствовавший на заседании.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Олегу Чемезову меру в виде заключения под стражу», — сказала судья. Таким образом, она полностью удовлетворила ходатайство следствия, избрав для фигуранта дела самый строгий вид меры пресечения.