Суд арестовал экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова
Обложка © Telegram / Свердловская область
Экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был взят под стражу Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга по уголовному делу о мошенничестве. О решении судебного органа сообщает корреспондент РИА «Новости», присутствовавший на заседании.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Олегу Чемезову меру в виде заключения под стражу», — сказала судья. Таким образом, она полностью удовлетворила ходатайство следствия, избрав для фигуранта дела самый строгий вид меры пресечения.
Напомним, что 29 сентября в Свердловской области задержали бывшего вице-губернатора региона Олега Чемезова. По информации следствия, против Чемезова свидетельствует бывший министр ЖКХ Николай Смирнов. Чиновника подозревают в причастности к делам уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артёма Бикова, однако он сам свою вину полностью отрицает.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.