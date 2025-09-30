Интервидение
Британец чудом выжил после падения с 3100 метров с нераскрывшимся парашютом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mauricio Graiki

24-летний британец Митчелл Дикин остался жив после падения с высоты более трёх тысяч метров во время прыжка с парашютом в американском штате Невада. Об этом инциденте сообщило издание Daily Mail со ссылкой на полицию Лас-Вегаса.

«24-летний Митчелл Дикин совершал прыжок в тандеме с аэродрома Джин в округе Кларк вместе с инструктором во время своего «отпуска мечты» в США, когда произошла катастрофа», — говорится в материале.

По данным издания, оба парашюта — основной и запасной — не раскрылись, в результате чего мужчины на огромной скорости рухнули на землю. Несмотря на тяжёлые травмы, полученные при падении, оба парашютиста чудом выжили. Дикин уже пошёл на поправку и отпраздновал своё 25-летие, в то время как его инструктор Хирон Аркос Понсе продолжает оставаться в критическом состоянии в больнице.

В Ленинградской области насмерть разбился парапланерист

Ранее в подмосковном Серпухове на аэродроме скайцентра произошёл несчастный случай со смертельным исходом. 58-летний мужчина, имевший опыт парашютного спорта, приехал на аэродром для возобновления прыжков. Оба парашюта спортсмена не раскрылись, в результате чего он скончался до прибытия медиков. По словам близких, перед роковым прыжком мужчина поссорился по телефону с супругой.

