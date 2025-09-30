Интервидение
30 сентября, 16:46

Десять жителей Магаданской области заболели из-за контакта с кошкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Kraynova

В Магаданской области зафиксирована вспышка инфекционного заболевания, источником которой стала больная кошка. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько в Telegram-канале.

«Ещё один инфекционный очаг — в Хасыне. История бытовая — дети погладили больную кошку. Дальше ход событий, я думаю, понятен. Больше 10 человек на лечении у дерматологов, в том числе — госпитализированные на круглосуточный стационар», написал чиновник.

Министр также упомянул о текущей эпидемиологической ситуации с ОРВИ и энтеровирусными инфекциями в области, однако конкретный диагноз пострадавших от контакта с кошкой в сообщении не указан.

Ранее в Роспотребнадзоре опубликовали статистику по заболеваемости ОРВИ. За позапрошлую неделю было зафиксировано свыше 899 тысяч случаев заболевания соответствующими недугами (без учёта гриппа). Рост составил 29%.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Магаданская область
