В МИД России рассказали о контактах с США на полях ГА ООН
Захарова: В США осознают важность понимания первопричин конфликта на Украине
Американская и российская делегации на полях ГА ООН. Обложка © Telegram / МИД России
Россия и Соединённые Штаты подтвердили необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и важность понимания его глубинных причин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы помним встречу в Анкоридже. Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, провела на полях 80-й сессии ГА ООН переговоры с госсекретарём США Марко Рубио в Нью-Йорке в развитие встречи в Анкоридже», — сказала Захарова журналистам.
По словам спикера МИД, стороны единодушно признали взаимосвязь между поиском мирного решения и необходимостью анализа глубинных причин возникновения текущего кризиса.
Ранее Мария Захарова прокомментировала обращение главы британского Минобороны Гранта Шаппса к президенту РФ Владимиру Путину с призывом закончить украинский конфликт. Дипломат назвала эти слова саморазоблачением Лондона, который напрямую замешан в формировании кризиса, а также в том, что он не разрешился в 2022 году в Стамбуле.
